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Barda tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

#Mersin#Tarsus#Cinayet
Barda tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir barda tartıştığı kişiler tarafından önce darp edilen ardından ise kesici aletle öldürülen A.T. cinayetiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şahsın kovalanma ve vurulma anları kameralara yansıdı.

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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta bir iş yerine müşteri olarak gelen A.T. isimli şahıs, iş yeri sahibi ve çalışanlarla tartıştı. Olay sonrası iş yerinden ayrılan şahıs, gece saatlerinde tekrar geri geldi. Bu sefer iş yerinde bulunanlar tarafından Ali Menteşeoğlu Caddesi üzerinden kovalanan şahıs, önce darp edildi ardından ise kesici aletle vurularak, öldürüldü.

Bunun üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bora Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda F.G. isimli şahsın A.T.'yi yol üzerinde kesici aletle yaralayarak uzaklaştığı, iş yeri çalışanları A.K. ve M.K.'nin de A.T.'yi darp ettiği tespit edildi.

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Bunun üzerine olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kesici alet ile 1 tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin yapılan incelemesinde F.G., A.K. ve M.K.’nin kasten aralama, yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin A.T.'yi kovalama anları ve F.G.'nin A.T.'yi bıçaklama ve darp anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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#Mersin#Tarsus#Cinayet

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