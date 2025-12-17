×
Gündem Haberleri

Barda ölümlü kavga: Hesap istenince "Rencide" olmuşlar

#Adana #Kenan Arslan #Hesap Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 10:25

Adana'da eğlence mekanının ortağı ve solisti Kenan Arslan’ın (42) öldüğü hesap kavgasına ilişkin gözaltına alınan Hüseyin Çevik (46) ile tabancayı ateşlediği belirtilen akrabası B.D. (14) tutuklandı. 15 bin liralık hesabı ödemediği belirtilen Çevik’in ifadesinde, “Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” diye konuştu.

Olay, 11 Aralık’ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik, aynı binadaki başka bir mekana gitti. Bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, yanına giderek Çevik’e tepki gösterdi. Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana akrabalarıyla birlikte dönen Çevik, Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada Hüseyin Çevik’in yanındaki B.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

HASTANEDE YAKALANDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.’yi hastanede gözaltına aldı.

HESAP 15 BİN LİRA GELMİŞ

Öte yandan, Hüseyin Çevik’e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, “Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

