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Gökhan KESKİNCİ/DHA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 04:38 | Son Güncelleme:

Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü: 3 yaralı

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Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü: 3 yaralı

Adana'da barda çıkan ve sokağa taşan silahlı kavgada Çetin Y. bacağından, Arif O. karnından ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ayağından vurularak yaralandı. Olayından kaçmaya çalışan 3 şüpheli ise polis ve mahalle bekçileri tarafından yaralamada kullanılan tabanca ile yakalandı.

Kapalı olan barda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Barda ismi öğrenilemeyen bir kişinin ayağından tabanca ile yaralanmasının ardından sokağa taşan kavgada Çetin Y. bacağından, Arif O. ise karnından yaralandı.

Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü: 3 yaralı

Bu sırada devriye görevinde bulunan mahalle bekçilerinin olayı fark edip, telsiz anonsuyla bildirmesi üzere olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın sonrası kaçmaya çalışan şüpheliler Ramazan Ş., Hasan Ali U. ile Doğukan U., polis ve mahalle bekçileri tarafından yaralamada kullandıkları tabanca ile kısa sürede yakalandı.
Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü: 3 yaralı

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Barda çıkan silahlı kavga sokağa döküldü: 3 yaralı


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