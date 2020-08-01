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AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Barbaros’un torunları’ her zaman görev başında

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‘Barbaros’un torunları’ her zaman görev başında
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kaş Fırkateyni’nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı’nı nöbet tutarak karşıladı.

Aksaz Deniz Üssü Limanı’na demirleyen fırkateynde görevli askerler, birbirleriyle bayramlaştı. TCG Kaş Fırkateyni Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay, askerlerin tek tek bayramını kutladı. Tokalaşmadan selam verilerek yapılan bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

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