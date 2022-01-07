Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti

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2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı. İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.