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Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti

#Barbaros Şansal#Darp#Atatürk Havalimanı
Barbaros Şansal’ı darbeden 12 sanık beraat etti

Atatürk Havalimanı’nda hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınacağı esnada darbedilen modacı Barbaros Şansal’ın davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Şansal’ı darbettiği öne sürülen 12 sanık hakkında beraat kararı verirken, 1 sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ile paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen ünlü modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darbedilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barbaros Şansal müşteki, 13 kişi ise şüpheli olarak iddianamede yer almıştı. İddianamede 13 şüphelinin "basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına müşteki Barbaros Şansal katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Barbaros Şansal daha sonrasında 2 sanık hakkında şikayetinden vazgeçti. Mahkeme 12 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verdi. 1 sanığın ise adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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#Barbaros Şansal#Darp#Atatürk Havalimanı

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