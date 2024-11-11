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Barbaros Şansal gözaltına alındı

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#Barbaros Şansal#Gözaltı#İstanbul Havalimanı
Barbaros Şansal gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 14:29

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Barbaros Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre modacı Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına giden modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Modacı hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu öğrenildi.

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#Barbaros Şansal#Gözaltı#İstanbul Havalimanı

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