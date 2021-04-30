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Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Yılmaz OKUR  İSTANBUL (DHA) -
Haber Giriş: 30.04.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Sismografik Araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

Sismografik Araştırma gemisi olarak inşa edilen gemi, 2013 Yılında Türkiye  tarafından satın alındı. 85 metre uzunluğundaki gemi, bir süre Doğu Akdeniz'de Doğalgaz arama çalışmalarında bulundu. Araştırma gemisi bugün saat 13.30 sıralarından Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun sahibi olduğu gemi, yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı.

Barbaros Hayrettin Paşa, İstanbul Boğazından geçti

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botların da  sismik gemiye eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için Karadeniz'e açıldı. Araştırma gemisinin boğazdan geçişi havadan da görüntülendi.

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