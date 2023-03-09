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Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15:00'e kadar kapalı

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#İstanbul#Vapur#Toplu Taşıma
Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15:00e kadar kapalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 13:01

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi valilikçe alınan 'emniyet tedbirleri' kapsamında saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecek.

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Şehir Hatları, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nin 15.00’e kadar kapalı olacağını duyurdu. Seferlerin Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacağı açıklandı.

Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacaktır.

Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerin belirtilen saatler arasında Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceği belirtilen duyuruda, “Anlayışınız için teşekkürler.” ifadesi kullanıldı.

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Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15:00e kadar kapalı

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#İstanbul#Vapur#Toplu Taşıma

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