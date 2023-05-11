Barbaros Hayrettin Paşa Camisi yarın açılıyor... Avrupa yakasının en büyüğü

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AVRUPA yakasının en büyük camisi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi, 35 ayda tamamlandı. 18 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde yer alan cami yarın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı cuma namazıyla ibadete açılıyor. İstanbul Cami ve Eğitim- Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, şu bilgileri verdi:



PLAZALAR ARASINDA



“Yıldız Yokuşu’ndaki Hamidiye Camisi ile Sarıyer Büyükdere arasındaki arterde cami yoktu. 1. Levent’ten itibaren Maslak’a kadar olan alan plazalar bölgesiydi. Tamamına yakını iş merkezi olan bölge çok hareketli günlük nüfusa sahip olunca ihtiyaç ortaya çıktı. 3 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iştirakiyle temel atma merasimini gerçekleştirdik. Törende Cumhurbaşkanımız, Levent’in, Barbaros Hayrettin Paşa’nın eğitim alanı olarak tarihi kıymeti olan bir alan olduğunu belirtip, ‘Bu camiyi Barbaros Hayrettin Paşa’ya ithaf edelim’ dedi.

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Arsanın büyüklüğü 18 bin 500 metrekare. Cami 7 bin metrekarelik alana oturuyor. Kapalı alanlarda 11 bin, açık alanda 9 bin olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 750 araçlık otopark ve anaokulu, kitap - kahve, dijital sanatların sergileneceği salon gibi birimler inşa edildi. Kadınlar için 5 bin kişilik alan tahsis edilen camide, 3 bin metrekare mahfil alanı olarak ayrıldı.

Yazıları Hattat Ferhat Kurlu yazdı. Süslemeleri Mustafa Çelebi yaptı. Çini sanatkârı Mehmet Gürsoy, nakkaş Abdullah Oğuzhanoğlu, sedefkâr Hilmi Emekli gibi isimlerin eserleriyle süslenen cami toplanma alanı görevi de görecek. Afet anında AFAD’a tahsis edilecek.”

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ANA KUBBEDE NANO TEKNOLOJİ

- Kubbenin çapı 24 metre, yükseklik 44 metre.



- İki minarenin uzunluğu 92, diğer iki minare ise 79 metre.



- Ana kubbe yazısı Büyük Çamlıca Camisi’nde olduğu gibi nano teknolojiyle yazıldı.



- İçinde Kâbe’nin görüntüsü başta olmak üzere değişik İslami motifler minyatür olarak çalışılıp çini ile işlendi.