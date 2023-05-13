Barbaros Hayreddin Paşa Camisi açıldı... Son çini Erdoğan'dan

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Erdoğan cuma namazını kıldığı Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’ni hizmete açarken özetle şunları söyledi:

“Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Camimizin İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu semtin adı Levent. Acaba neden Levent? Çünkü Barbaros Hayreddin Paşa’nın askerleri denizci oldukları için leventti ve bundan dolayı da semtin adı Levent kaldı. Bize de sordukları zaman dedik ki buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin adı yakışır. Kaptan-ı Derya buradan Boğaz’a indi. Yani bugünkü Deniz Müzesi’nin olduğu yere buradan hareket etti ve şimdi de gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki buraya bu camimizi inşa edelim ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk Lirası’na da bu bitirildi.



ANA TEMASI DENİZCİLİK



Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Adını yaşatmak üzere inşa ettiğimiz Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nin de hem onun mirasına hem de şehrimizin mimari ve kültürel dokusuna uygun bir eser olduğunu görüyoruz. Projenin ana teması olarak denizcilik temalarından yola çıkılmıştır. Türk bezemeleri, hat tezyinat, minyatür çalışmalarında bu ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup Cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir. Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan 9 bin kişi yarı açık ve açık mekânlar olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir.



PAZAR GÜNÜNÜ DE UNUTMUYORSUNUZ



Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sahip çıkan, namazlarıyla, dualarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar eden tüm kardeşlerime, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum. Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.”

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz.



15 TEMMUZ’DA OLDUĞU GİBİ



Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız.”