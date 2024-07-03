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Barakadaki yürek burkan dram

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ataşehir#Baraka
Barakadaki yürek burkan dram
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

İstanbul Ataşehir’e bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm merkezinde günlük yevmiye ile çalışan 6 çocuk annesi Filiz Sercan’ı (43), 28 Mayıs’ta iddiaya göre, işyeri sahibinin oğlu olan Muhammer T., kullandığı iş makinesi ile geri manevra yaptığı sırada ezerek öldürdü.

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Filiz Sercan’ın 6 çocuğu kirayı ödeyemediği için oturdukları evden atıldı. Yakınları, babaları da cezaevinde olan 6 kardeşe, kalmaları için bir baraka yaptı. 2’si engelli toplam 6 çocuk barakada yaşam mücadelesi veriyor. Tutuklanan Muhammer T. ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘SOKAKTA KALDIK’

Annesi Filiz Sercan ile aynı yerde çalışan Bahar Sercan, “Anneme vuran kişi şu anda dışarıda. Durumumuz olmadığı için kirayı ödeyemedik, o yüzden ev sahibi bizi dışarı atmak zorunda kaldı. 6 kardeşimle birlikte sokakta kaldım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

Ölen kadının yeğeni Emre E., “6 tane çocuk ortada kaldı. Biri fiziksel engelli diğerinin gözleri görmüyor. Çocuklar şu anda burada kalıyor. Kendi imkânlarımızla baraka gibi bir yer yaptık. Bakıma muhtaç bu çocuklar” diye konuştu.

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Ölen kadının kız kardeşi Sevgi E., “Kız kardeşim daha gencecik, 43 yaşında toprağa girdi. Benim kız kardeşim öldü ama 6 tane evladını arkada bıraktı. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan fabrika yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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#İstanbul#Ataşehir#Baraka

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