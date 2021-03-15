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Gündem
Ercan KOLKU-EMET,(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev

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Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev

KÜTAHYA’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde tek göz odalı barakada tek başına yaşayan Hanefi Gür (79), Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ziyaretinin ardından kaymakamlık koordinesinde köy halkı ve hayırseverlerin desteğiyle 21 metrekarelik prefabrik konteynere taşındı. Yaşam şartlarının iyileştirilmesinden mutlu olan Gür, evini sevdiğini söyledi.

Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki tek göz odalı barakada hayatını sürdürmeye çalışan Hanefi Gür’ü, Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Yaşam şartlarının oldukça kötü olduğu tespit edilerek Emet Kaymakamlığı’na bilgi verildi. Kaymakamlık Gür’ün yaşam şartlarını iyileştirmek için köy halkının yanı sıra yardımseverlerin de desteği ile alınan 21 metrekarelik prefabrik konteyneri Hanefi Gür’e teslim etti. Alınan ev yeni eşyalarla dayandı döşendi.
Barakada yaşayan yaşlı kadına, prefabrik konteyner ev
Maddi imkansızlıklar nedeniyle bugüne değin başka bir eve çıkamadığını ifade eden Gür, “2017 yılında eşim kansere yakalandı. Tüm imkanlarımızı, onun tedavisi için kullandık. 38 yaşında bir oğlum var. Tavşanlı’da lokantada çalışıyor. Ben tek başıma evde yaşıyorum. Artık yeni evim ve eşyalarım oldu. Herkese çok teşekkür ederim” dedi. Hanife Gür, 2 oda, mutfak ve banyodan oluşan 21 metrekarelik prefabrik konteyner evi, çok beğendiğini söyledi.

 

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