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Ramiz Kaan OKTAR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:55, Son Güncelleme:

Barakada tombala oynarken yakalandılar

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Barakada tombala oynarken yakalandılar
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SAKARYA’nın Karapürçek ilçesindeki bir fındık bahçesinde bulunan barakada tombala oynayan 6 kişi, jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yazılıgürgen Mahallesi’ndeki bir fındık bahçesinde bulunan barakaya baskın düzenledi. Barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y., H.A. ve S.K.’ye Kabahatler Kanunu'nun 34’üncü maddesi gereğince toplam 6 bin 125 TL, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 15 bin 900 TL idari para cezası kesildi. F.A. hakkında kumar oynamak için yer ve imkân sağladığı tespit edilerek işlem yapıldı.

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