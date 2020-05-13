Barakada tombala oynarken yakalandılar

Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yazılıgürgen Mahallesi’ndeki bir fındık bahçesinde bulunan barakaya baskın düzenledi. Barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y., H.A. ve S.K.’ye Kabahatler Kanunu'nun 34’üncü maddesi gereğince toplam 6 bin 125 TL, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 15 bin 900 TL idari para cezası kesildi. F.A. hakkında kumar oynamak için yer ve imkân sağladığı tespit edilerek işlem yapıldı.