Barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Belen Yenimahalle'de oturan Erdem M. (28), bugün öğle saatlerinde evinin önünde bulunan barakadaki sobayı yaktı. Erdem M. evine döndükten bir süre sonra barakada yangın çıktı. Babasının barakada olduğunu düşünen Erdem M., barakaya girmeye çalışırken yaralandı.
Çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.
Erdem M., ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.