Barajlardan sevindiren haber: Yıl sonuna kadar su sıkıntısı yok

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülke genelinde içme, kullanma ve enerji maksatlı barajlarda genel doluluk oranının geçen yıla göre arttığını, yüzde 53.4’ten yüzde 57.2 seviyesine yükseldiğini belirtti. Balta, ülkede yıllık ortalama yağışın 574 milimetre olarak bilindiğini söyleyerek, “Bizim yıllık su potansiyelimiz 112 milyar metreküp olarak hesap edilmiştir. Fakat biz bu suyu yaptığımız barajlarla, göletlerle ve depolama tesisleriyle 183 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaştırdık. Başka bir ifadeyle yıllık su potansiyelimizin 1.5 katı kadar depolama potansiyelimiz var. Bu, ülkemiz açısından çok önemli bir durum” diye konuştu.

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Ülkede şu an itibarıyla barajların genel manada doluluk oranının yüzde 57.2 olduğunu aktaran Mehmet Akif Balta şunları söyledi:

GEÇEN YILDAN YÜZDE 5 FAZLA

“Bugün itibarıyla barajlarımızda bizim aktif olarak 53.8 milyar metreküp kullanılabilir suyumuz var. Geçen yıl bu 50.2 milyar metreküp civarındaydı. Geçen seneye göre aslında yüzde 5 civarında daha fazla yağış almışız. İçme suyu, sulama ve enerji maksatlı barajlarımızda geçen yıla göre depoladığımız suyumuz daha fazla. İçme suyu maksatlı barajlarımızda yaklaşık yüzde 50 seviyesinde bir doluluk oranına bugün itibarıyla ulaşmış durumdayız. Bu rakamların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebilirim.”

Balta, 81 şehirde de içme suyunu takip ettiklerini belirterek, “İstanbul’un barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 60 mertebesinde. Bu, İstanbul’un bu yıl, yıl sonuna kadar herhangi bir içme suyunda sorun yaşamayacağı sonucuna ulaştırıyor bizleri. Fakat bu, ‘Su sorunumuz yok, suyu istediğiniz gibi kullanalım’ demek değil. Her zaman içme suyu sorunu olsun ya da olmasın tüm vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ankara’da da şu an için içme suyu barajlarımızdaki doluluk oranlarımızın yüzde 36 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ankara’da da herhangi bir sorun yaşamayacağız ve diğer büyükşehirlerimizde de aynı durumdayız” dedi.