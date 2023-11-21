Barajlardaki su seviyesi yükseldi

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Yağışlar, son yılların en kurak dönemini yaşayan İstanbul’un barajlarına da yaradı. Kente su sağlayan barajlar, yüzde 16’lara kadar gerileyen seviyelerden son yağışlarla birlikte yüzde 22.63 doluluk oranına ulaştı.

Yağışlarla birlikte Ömerli yüzde 44.75, Elmalı yüzde 43, Darlık yüzde 36, Alibey yüzde 23.85 ve Istrancalar barajları yüzde 21 seviyelerinde doluluğa erişti. 3 gün süren yağmur en fazla katkıyı Elmalı Barajı’na yaptı. Elmalı’da ayın 18’inde 20.67 olan doluluk dün 43.25’e ulaştı.

Ancak barajlardaki doluluk oranı hala son 10 yılın en düşük seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 35.26 seviyesindeydi.

DOLULUK ORANLARI

Ömerli: 44.75

Elmalı: 43

Darlık: 36

Alibey: 23.85

Istrancalar: 21

Terkos: 11

Büyükçekmece: 7

Sazlıdere: 7

Kazandere: 5.87

Papuçdere: 2.85