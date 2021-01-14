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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Barajlar şenlendi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Barajlar şenlendi
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Kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranının yüzde 19’a düştüğü İstanbul, son günlerdeki yağışlı havanın etkisiyle biraz olsun rahatladı.

Barajlardaki su seviyesi dün sabah itibariyle yüzde 24.66 olarak tespit edildi. Beklenen yağışların gelmesi kuruma tehdidi altında bulunan barajlara can suyu oldu. Dün barajlardaki toplum su miktarı 214,22 milyon metreküp olarak bildirildi.

Bu miktar geçen yıl aynı tarihte 459 milyon metreküp seviyesindeydi. 2019’da barajlardaki su miktarı son yılların en yüksek seviyesine ulaşıp 787 milyon metreküpe ulaşmıştı. Kuraklık yaşanan 2014 yılında aynı tarihte barajlardaki su miktarı 298 milyon metreküp olarak ölçülmüştü.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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