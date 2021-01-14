Barajlar şenlendi

Barajlardaki su seviyesi dün sabah itibariyle yüzde 24.66 olarak tespit edildi. Beklenen yağışların gelmesi kuruma tehdidi altında bulunan barajlara can suyu oldu. Dün barajlardaki toplum su miktarı 214,22 milyon metreküp olarak bildirildi.

Bu miktar geçen yıl aynı tarihte 459 milyon metreküp seviyesindeydi. 2019’da barajlardaki su miktarı son yılların en yüksek seviyesine ulaşıp 787 milyon metreküpe ulaşmıştı. Kuraklık yaşanan 2014 yılında aynı tarihte barajlardaki su miktarı 298 milyon metreküp olarak ölçülmüştü.