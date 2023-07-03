Barajlar kurudu

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İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı yüzde 5'lere düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 5.14, Pabuçdere'nin yüzde 3.91, Istrancalar'ın ise yüzde 33.28 ölçüldü. Pubuçdere ve Kazandere barajlarının büyük bir bölümü kururken, Kazandere'nin kuruyan bölümlerinde otlar çıktı, barajın yüzeyi yeşil renge büründü. Barajın kuruyan ve otlarla kaplanın kısmında ise besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü.

SON DURUM

- İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43.81 oldu. 2 Temmuz itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli 75.26, Darlık 59.55, Elmalı 36.07, Terkos 34.98, Alibey 24.45, Büyükçekmece 27.07, Sazlıdere 28.45, Istrancalar 33.28, Kazandere 5.14, Pabuçdere 3.91.