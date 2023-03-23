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Barajlar için tehlike çanları! Prof. Dr. Şen uyardı: İstanbul'un 80-90 günlük içme suyu kaldı

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#Kuraklık#İstanbul#İçme Suyu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 12:01

Yağışların beklenen oranda olmaması nedeniyle Türkiye'de birçok baraj alarm seviyesine indi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuraklığa karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. Ayrıca Prof. Dr. Şen, İstanbul'un 80-90 günlük içme suyu kaldığını söyledi.

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İzmir, Bursa, Konya ve İzmir susuz mu kalacak? Yağışlar devam edecek mi? Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'te Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Şen'in CNN TÜRK canlı yayınında paylaştığı bilgiler şöyle:

Kuraklık noktasal değil bölgesel bir kuraklık var. Su miktarları çok az. İstanbul'un şu an yüzde 37'lik bir doluluk oranı var. 80-90 günlük bir suyu var İstanbul'un. Bu rakamlar eylülde ekimde olsaydı diyecektik ki, "Önümüzde kış yağışlı mevsim var. Bunu kapatırız." Ama yağışlı mevsimin bitmesine sadece 1,5 ay kaldı.

Yağışlar devam edecek görünüyor. Önümüzdeki hafta biraz hava da soğuyor, Anadolu'ya kar yağıyor. Kar çok önemlidir. Sadece İstanbul ve Batı bölgelerindeki içme suyu değil diğer barajlarımız da son derece tarımsal açıdan önemli. İstanbul'daki barajları ele alırsak yüzde 37'lik, yağış alan bir haftada yüzde 2'lik bir artış olmuş. Demek ki bir buçuk aylık bir süreçte yüzde 45 gibi değerle yaza gireceğiz. Yaza ne kadar yüksek girersek o kadar iyi çünkü buharlaşma kayıpları da devreye girecek. Geçen sene bu zamanlarda İstanbul'da %88 doluluk vardı.

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Barajlar için tehlike çanları Prof. Dr. Şen uyardı: İstanbulun 80-90 günlük içme suyu kaldı

KONYA OVASI ÇAĞRISI

Konya özel bir yer. Konya ovası sadece yağmurla suyu alıyor. İçerisinde ne akarsu ne başka bir şey var. Konya ovasındaki tarım son derece önemli. Artık burada sulu tarım yapılmamalı, kuru tarıma geçilmeli. Ya da Konya Ovası'na dışarıdan bir su aktarımı yapılması lazım.

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#Kuraklık#İstanbul#İçme Suyu

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