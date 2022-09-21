Barajlar boşaldı! Nisan ayında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştı

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Kırklareli’nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve İstanbul’un Trakya’dan su ihtiyacını karşılayan barajlardan Kazandere ve Pabuçdere, 18 Nisan’da yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış hatta doluluk nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sualtında kalmıştı. Ancak geçen süre içerisinde barajlardaki su seviyesi her geçen gün geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 44.78’e, Pabuçdere’nin yüzde 32.64’e, Istarancalar’ın ise 34.86’ya kadar düştü.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Orta, kurak bir yaz geçirildiğini, bu yüzden barajlardaki su seviyesinin düşmesinin normal olduğunu belirterek, “Sıcak ve kurak yazın ardından mevcut depolanan su miktarlarında da azalmalar gözlendi. Bundan sonrası çok önemli. Eğer kurak dönem devam ederse o zaman tehlike arz edecektir” dedi.