HABERLERGündem Haberleri

Barajlar alarm veriyor

Güncelleme Tarihi:

Barajlar alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 07:00

İSTANBUL’a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) dünkü verilerine göre, İstanbul’un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56.24’ten yüzde 50.62’ye düştü. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçen mart ayında doluluk oranı yüzde 80’lere kadar çıkmıştı.

6’SI YÜZDE 50’NİN ALTINDA

İstanbul’a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçen mart ayında doluluk oranı yüzde 65’e kadar yükselen Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 34.09’a kadar geriledi. İstanbul’un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50’nin altına indi. İstanbul’un en dolu barajı yüzde 67.06’yla Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30.06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

Alibeyköy baraj gölü havzasının son durumu havadan görüntülendi.

İSTANBUL’UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

Ömerli, yüzde 50.18

Darlık, yüzde 61.08

Elmalı, yüzde 67.06

Terkos, yüzde 54.73

Alibeyköy, yüzde 34.09

Büyükçekmece, yüzde 49.68

Sazlıdere, yüzde 43.31

Istrancalar, yüzde 30.6

Kazandere, yüzde 38.76

Papuçdere, yüzde 43.79

 

 

