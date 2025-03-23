Barajlar alarm veriyor

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Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü’nde 2 önemli barajdan kuraklık riski haberleri geldi. Temiz suya erişim hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su kaynaklarının korunması gerektiğine dair farkındalık yaratmak ve su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Su Günü’nde, Konya’da bölgenin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı’nın doluluk oranının yüzde 10’un altına düşmesiyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Barajı beslemekte yetersiz kalan ve akarsuya benzeyen su kanalları dronla görüntülendi.

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MUMCULAR KURUYOR

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’a su sağlayan Mumcular Barajı’nda da su seviyesi yüzde 35, Geyik Barajı’nda ise yüzde 50 civarında seyrediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Barajlardaki su seviyesi bakımdan geçtiğimiz yıllara göre daha iyi durumdayız. Bu ise yazın ortasına kadar yetecek suyumuz olduğunu gösteriyor” dedi.