Barajlar alarm veriyor

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Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı, neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajın kuruyan bölümlerinde toprakta oluşan derin çatlaklar dronla, havadan görüntülendi.

Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı’nda artık insanlar yürüyebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

İZMİR İÇİN KRİTİK UYARI

İzmir’in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su oranlarında da düşüş gözlendi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; özellikle İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan ve kentin yüzde 30’luk su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı’nda geçen yıl yüzde 28.61 olan su seviyesi, bugün yüzde 13.88’e düştü. Balçova Barajı’nın geçen yıl yüzde 15.06 olan su seviyesi, yüzde 13.19 oldu. Ürkmez Barajı’ndaki doluluk geçen yıl 14.40 iken bu sene 9.38’e düştü. Güzelhisar Barajı’nda geçen yıl 58.50 olan doluluk, bu sene 65.74’e çıktı. Gördes Barajı’nda geçen yıl 2.13 iken bu sene 2.32’ye çıktı. Son olarak Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise geçen yıl 20.66 olan doluluk 7.94’e düştü.

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İSKELE KARADA KALDI

BURSA’da kuraklık nedeniyle kıyıdan 100 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Bir zamanlar suyun içinde yer alan İznik sahilindeki en büyük iskele, suların çekilmesinin etkisiyle artık tamamen karada kaldı. Balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Su seviyesindeki dramatik düşüşü, bölge sakinleri ile ziyaretçiler üzüntü ve endişeyle karşıladı.

BALIK ÖLÜMLERİ BAŞLADI

- KARAMAN Ayrancı’da bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıklar su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu. ÊÊ KARAMAN Ayrancı’da bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıklar su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu. Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, bu seviyede bir kuraklığın daha önce hiç yaşanmadığını belirterek, “Bir olta balıkçısı olarak ilk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı” dedi.

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