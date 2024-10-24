Barajın yüzde 90’ı kurudu

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Bursa Kestel’deki Gölbaşı Barajı’nın yüzde 90’ı kurudu. Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi’deki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajdaki kuraklık, dron ile havadan görüntülendi. 3 bin dönümlük alanda koyunlar otlarken, balıkçıların kayıkla açıldığı baraj gölünde artık sebze ekilip otomobille geziliyor. Çiftçiler, Bursa Ovası’na kurulan fabrika ve sanayilerin, buradan su kullandığını suyun bu nedenle çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen baraj gölünün dibinde, kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi.

İÇME SUYUNDA TEHLİKE

Su ile dolu olması gereken alanda rahatlıkla yürüdüğünü belirten DOĞADER yönetim kurulu üyesi Murat Demir, “Bursa’nın en son 40 ila 50 gün arasında suyu kalmıştı. İçme ve sulama varlıklarımız artık son raddeye gelmiş durumda. Ekim ayının son günlerindeyiz ve hava güneşli. Kar yağması gerekiyor ki barajlarımız dolsun. Bursa’daki bütün su varlıklarının kaynağı, Uludağ’dır. Uludağ’a istenilen oranda kar yağmadığı takdirde, barajlarımız kuraklık ile karşı karşıya gelecektir. İlkbahar itibarıyla barajlarımız dolar gibi oluyor ancak ilkbahardan sonra yağması gereken yağmurlar yağmayınca, kurak geçen bir mevsim ve aşırı kullanım sonucunda, suyumuz azalıyor. Görüldüğü gibi kayıkla gezmemiz gereken yere arabamızla girdik. Bu tehlikenin işaretidir, hızla sona doğru geldiğimizin göstergesidir.”

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Murat Demir, 1933 yılından bu yana Bursa Ovası’nı sulayan baraj gölünün su çekildiği dönemlerde dibinin acilen temizlenerek, su birikim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

‘TASARRUF YAPILMALI’

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Fevzi Çakmak ise “Türkiye’de kullanılan mevcut suyun yüzde 77’si, tarım alanında kullanılmakta. Bu nedenle tasarrufa önce tarımda başlanılması gerekiyor” dedi.

Dr. Fevzi Çakmak, bölgedeki kuraklığın devam etmesi halinde çiftçinin, ‘sulu tarım’dan ‘kuru tarım’ uygulamalarına yönelmek zorunda kalacağını ve üretim kaybının yaşanacağını da ifade etti.