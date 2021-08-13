Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? Resmi bilgiler

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak sorusu yanıt buldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanlarının düşürülmesiyle TYT’de 225 bin, eşit ağırlık puan türünde 106 bin, sayısalda 79 bin ve sözelde 80 bin adaya tercih yapabilme hakkı doğdu.

BARAJI GEÇEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

Normal tercih süresi 20 Ağustos’ta tamamlanacak. ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

ÖZEL YETENEK SINAVI

Ek tercih dönemine ilişkin kafaları karıştıran önemli sorulardan biri ise özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarla ilgili. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, özel yetenek sınavlarının erken tarihlerde yapıldığına dikkat çekerek, “TYT barajını geçen adaylar özel yetenek sınavlarına katılabiliyor. Ancak ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek öğrenciler, özel yetenek sınavına giremeyecek. Düşürülmüş TYT barajını aşanlar bu tür programlara hemen tercih yapabilmeli” dedi.

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLECEK?

Uzmanlar, ikinci ek tercihlerde boş kalacak kontenjanların sayısal puan türünde sıralama kotası olmayan ziraat gibi alanlarda, eşit ağırlıkta uluslararası ilişkiler, işletme ve iktisat gibi alanlarda, sözelde de arkeoloji, sanat tarihi gibi daha az talep gören alanlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

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