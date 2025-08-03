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Barajda su seviyesi yüzde 3'e düştü, yıllardır kullanılmayan kara yolu ortaya çıktı: Yürüyerek karşıya geçilebiliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Barajlar#İzmir#Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 14:00

İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı. İZSU verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi

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İzmirde barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
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İzmirde barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
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İzmirde barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
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İzmirde barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktıTüm Fotoğraflar
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

Barajda su seviyesi yüzde 3e düştü, yıllardır kullanılmayan kara yolu ortaya çıktı: Yürüyerek karşıya geçilebiliyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

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İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.

İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

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#Barajlar#İzmir#Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

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