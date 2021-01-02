Barajda alabora
Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü’ne yılbaşına saatler kala balık tutmak için açılan balıkçı teknesi alabora olup battı.
Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi kendi imkânlarıyla kurtuldu, Mehmet Hanifi Özinal (40) ise suda kayboldu. Kurtulanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak Özinal’a ulaşamadı.
Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gece durdurulan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla dün yeniden başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Sualtı Arama-Kurtarma ekibi, kayıp kişiyi aramak için çalışma yaptı. Dalgıçlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Özinal’ın cesedini kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu. Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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