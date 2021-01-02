Barajda alabora

Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi kendi imkânlarıyla kurtuldu, Mehmet Hanifi Özinal (40) ise suda kayboldu. Kurtulanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak Özinal’a ulaşamadı.

Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gece durdurulan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla dün yeniden başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Sualtı Arama-Kurtarma ekibi, kayıp kişiyi aramak için çalışma yaptı. Dalgıçlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Özinal’ın cesedini kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu. Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.