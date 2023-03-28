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Baraj suları terk edilen binalara girdi

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#Baraj Suları#Artvin#Yusufeli Barajı
Baraj suları terk edilen binalara girdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 07:00

TÜRKİYE'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Artvin Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, yıkımları süren terk edilmiş binalara dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi.

İLÇEDE YAŞAM BAŞLADI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “Sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşalttık. Baraj alanının, eski ilçenin hızla şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz” dedi.

Yeni yerleşim yerine taşınmanın neredeyse bittiğini aktaran Vali Doruk, "Şehrimizin yeni yerleşim yeri kurulma çalışmaları ile bu yerleşim yerini diğer il ve ilçelere bağlayacak bağlantı yolları tamamlandı. Köy yollarımızda da elektrik, su ve altyapı çalışmaları bitti. Yusufelili vatandaşlarımız yeni yerleşim yerinde taşınıp burada yaşamaya başladılar" diye konuştu.  

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#Baraj Suları#Artvin#Yusufeli Barajı

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