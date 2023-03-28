Baraj suları terk edilen binalara girdi

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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, yıkımları süren terk edilmiş binalara dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi.

İLÇEDE YAŞAM BAŞLADI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “Sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşalttık. Baraj alanının, eski ilçenin hızla şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz” dedi.

Yeni yerleşim yerine taşınmanın neredeyse bittiğini aktaran Vali Doruk, "Şehrimizin yeni yerleşim yeri kurulma çalışmaları ile bu yerleşim yerini diğer il ve ilçelere bağlayacak bağlantı yolları tamamlandı. Köy yollarımızda da elektrik, su ve altyapı çalışmaları bitti. Yusufelili vatandaşlarımız yeni yerleşim yerinde taşınıp burada yaşamaya başladılar" diye konuştu.