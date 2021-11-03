Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı: Ülkeleri tek tek açıkladı!#Bill Gates
Faiz indirimi nasıl etkiledi Aylık 1.000 TL avantaj...Faiz indirimi nasıl etkiledi? Aylık 1.000 TL avantaj...#Konut Fiyatları
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin paylaşımlar... Emniyetten açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çirkin paylaşımlar... Emniyet'ten açıklama!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklamasıKurtulmuş’tan dikkat çeken ‘seçim anketi’ açıklaması#Numan Kurtulmuş
Emri Putin verdi Rusyada devreye ordu girdiEmri Putin verdi! Rusya'da devreye ordu girdi #Koronavirüs
Kahraman Haydarcana acı veda... Olayın ardından babasını aramışKahraman Haydarcan'a acı veda... Olayın ardından babasını aramış#Ankara
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
TÜBİTAKta görevli Doç. Dr. Erbahar’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Erbahar’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor#Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar
İkra Nurun korkunç ölümü Her şeyi itiraf ettiİkra Nur'un korkunç ölümü! Her şeyi itiraf etti#Kayseri
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almışÜnlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...#Akıllı Telefon
Seda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattıSeda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattı#Seda Sayan
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
HABERLERGündem Haberleri

Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

#Batman#Hasankeyf#Kuraklık
Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekilince eski yerleşim yeri gün yüzüne çıktı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin en büyük 4'üncü hidroelektrik santrali olan, yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine başlanan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı da kuraklık vurdu, daha önce sular altında kalan tarihi Hasankeyf'in yerleşim yeri ortaya çıktı. Eski yapıların görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, Hasankeyf'in eski yerleşim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gören bazı ilçe sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Mahmut Saruhan "Bu yıl, su seviyesi ciddi düşünce eski yapıların bir bölümü görünür hale geldi. Eski günler, bir an gözümüzde canlandı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Yer Diyarbakır... Baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktıYer Diyarbakır... Baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktıHaberi görüntüle

Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

'KURAKLIK BARAJLARI DA ETKİLEDİ'

Önceki yıllara göre artan kuraklığa dikkati çeken Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan "Son birkaç gündür etkili olan yağış, toprağı az da olsa ıslattı. Önceki yılların normal yağışlarına göre, yüzde 60 azalma söz konusu. Bunu tabii ki baraj seviyelerine baktığımız zaman görebiliyoruz. Sadece Batman'da değil, bölgenin her yerinde ciddi bir kuraklık var. Bölgedeki barajlarda da doluluk oranları çok ciddi anlamda azalmış durumda. Kuraklık ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Bölgeye bakıldığında çoğu bitkiler, kışın toprakta depolanan suyu kullanıyor. Kışın yeterince yağış almadığı zaman da bu hem bitkiler hem de ürünlerimiz açısından ciddi bir sıkıntı oluşturuyor" dedi.

Baraj suları çekildi, eski Hasankeyf göründü

Gözden Kaçmasın

Su seviyesi azalan Dicle Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurduSu seviyesi azalan Dicle Nehri’nde ölü balıklar kıyıya vurduHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Hasankeyf#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses