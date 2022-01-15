Baraj suları altında kalacak! Vatandaşlara mezarları taşımaları için anonslarla çağrıda bulunuluyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Cezalandırma operasyonları başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Cezalandırma operasyonları' başladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi#Terörle Mücadele
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildiİstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi#Tantuni
Djokovic gözaltına alındı Son mahkeme...Djokovic gözaltına alındı! Son mahkeme...#Novak Djokovic
Yargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılıkYargıtay’dan emsal karar... Vefalı evlada mirasta pozitif ayrımcılık#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Bursadaki korkunç cinayetin nedeni belli oldu Yeni detaylar ortaya çıktıBursa'daki korkunç cinayetin nedeni belli oldu! Yeni detaylar ortaya çıktı#Kadın Cinayeti
Böyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlılarıBöyle göründüklerine bakmayın... Onlar dünyanın en yaşlı canlıları#Stromatolitler
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldıİki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı#Whitney Houston
Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatıSahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı#Kumköy Sahili
Sahneye külotla çıkmasınlar demişti... Gonca Vuslateriden İzzet Yıldızhana montlu gönderme'Sahneye külotla çıkmasınlar' demişti... Gonca Vuslateri'den İzzet Yıldızhan'a montlu gönderme#Gonca Vuslateri
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#2021 Masterchef
HABERLERGündem Haberleri

Baraj suları altında kalacak! Vatandaşlara mezarları taşımaları için anonslarla çağrıda bulunuluyor

#Artvin#Yusufeli#Baraj
Baraj suları altında kalacak Vatandaşlara mezarları taşımaları için anonslarla çağrıda bulunuluyor

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde mezarlıkların taşınma işlemi devam ediyor. 450 mezarın taşınması planlanan ilçede, belediye tarafından hoparlörlerden anons yapılarak mezarların taşınması için çağrıda bulunuldu.

Haberin Devamı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. İlçede defin işlemleri yeni yerleşim yerinde yapılırken, sular altında kalacak olan mevcut ilçede bulunan mezarlıkların taşınma işlemi de sürüyor.

450 MEZAR TAŞINACAK

Yeni ilçede her ayrıntı düşünülürken, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine de başlandı. 450 mezarın taşınması planlanırken, Yusufeli Belediyesi belediye hoparlörlerinden anonslar yaparak vefat eden yakınlarının mezarlarının su altında kalmasını istemeyen ilçe sakinlerinin nakil başvurusunun bulunması gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyül Aytekin, “Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle baraj suları altında kalacak olan Serindere, Ahalt, Çakaloğlu, Kâzımkarabekir, Hamzet, Sapanet, Hasanağa, Demircigil ve Ersis Caddesi Etyemezler mezarlıklarında bulunan ve Belediye Mezarlık Sistemine kayıtlı olan mezarların Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından Keçevet bölgesinde yapılan yeni mezarlık yerine nakil işlemlerine başladı. Bu kapsamda mezarlarını taşıtmak isteyenler Yusufeli Belediyesine başvurmaları halinde mezarları DSİ tarafından taşınacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusufeli Barajı su tutma işlemi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Gezegenimizde hayat onlarla başladı 3,5 milyar yaşındaki canlı kayalarGezegenimizde hayat onlarla başladı! 3,5 milyar yaşındaki canlı kayalarHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Novak Djokovic Avustralyada gözaltına alındı Son mahkeme...Novak Djokovic Avustralya'da gözaltına alındı! Son mahkeme...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Artvin#Yusufeli#Baraj

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil