Baraj kurudu! İlçenin su ihtiyacı kuyulardan karşılanıyor

Keşan’da, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan Kadıköy Barajı’nın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma yüzde 1'in altına düşerek kritik seviyelere geriledi. Barajdan su alımı durdurulurken, ilçenin su ihtiyacı Kumdere İçme Suyu Tesisleri’ndeki kuyulardan karşılanmaya başlandı. Tesiste yer alan kuyulara ilaveten bir kuyu daha açıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Kadıköy Barajı’nın doluluk oranının yetersiz kalması nedeniyle su alımını durdurduklarını belirterek, ilçeye Kumdere İçme Suyu Tesisleri’nden su verilmeye başlandığını söyledi. Planlı su kesintisine şu an için gidilmeyeceğini ifade eden Özcan, her ihtimale karşı vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini kaydetti.

Mehmet Özcan, Kadıköy Barajı’ndaki suyun bitme noktasına geldiğini dile getirerek, "Şehircilikte su kaynaklarınızı sadece baraj veya göllerden ya da yer altı kaynaklarından temin etmek, bunlardan yalnızca birine bel bağlamak doğru değil. Bunun yanlış bir tavır olduğunu yaşayarak görüyoruz. Eğer bizim Kumdere İçme Suyu Tesislerimiz devre dışı kalmış olsaydı, şu an Keşan tümüyle susuzdu. Kadıköy Barajı’ndan belli bir süredir su alamıyoruz. İki gün önce de Kumdere’de ek bir kuyu daha açtık, bugün de bağlantısını yaparak hemen devreye soktuk. Susuzluk veya su kesintisi gibi bir sıkıntımız yok.

Kadıköy Barajı’nda, boruların su seviyesinin üzerinde kaldığını görüyoruz. Eğer çok sıkışırsak, buradan su almak için başka çözümlerimiz de var. Elimizde baraj gövdesinden su almak için platform var. Çok sıkışırsak bu yönteme de başvurabiliriz ancak suyu Kumdere’den temin ediyoruz. Bir kesintisi söz konusu değil" dedi.