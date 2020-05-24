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Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

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Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu
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Muş'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, baraj gölüne yuvarlandı. Kaybolan iş makinesinin operatör Ömer Demir (45) için arama çalışması başlatıldı.

Muş- Varto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, bugün saat 09.00 sıralarında baraj gölüne yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir, kayboldu. Mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tatvan'dan da dalgıç polisler bölgeye gönderildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Demir için arama çalışması başlatıldı.

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