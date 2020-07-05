MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
GeriGündem Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer ŞULUL/ DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 17:51,Son Güncelleme:

Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod (15) boğularak yaşamını yitirdi. 1 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin gözden kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ise vatandaşlar ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtararak sudan çıkardı. Kurtarılan kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarla gelen su altı arama polisleri ise Ayod’un cansız bedenine ulaştı. Ayod’un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle