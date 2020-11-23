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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

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Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü
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BİNGÖL'de, Yedisu Baraj Gölü'ne düşen hafif ticari aracın sürücüsü Zülfü Dolu'nun (58), cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zülfü Dolu, yönetimindeki 34 BS 2602 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç Yedisu Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yüzerek kurtulmayı başarırken, sürücü Zülfü Dolu araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde araçla birlikte Dolu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dolu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kiğı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

 

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