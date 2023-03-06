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Baraj gölünde tedirgin eden görüntü

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#Deprem#Malatya#Sultansuyu Barajı
Baraj gölünde tedirgin eden görüntü
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:00

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen Sultansuyu Barajı üzerinde iki metre derinliğinde yarıklar oluştu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da büyük hasara neden olurken, yaklaşık bin 400 kişi hayatını kaybetti 7 bine yakın kişi ise yaralandı. Büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı üzerinde ise devasa yarıklar oluştu.

Baraj gölünde tedirgin eden görüntü

"TABAKALARDA AÇILMALAR VAR"

6 Şubat 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu belirtilen yarıklar görenleri ürkütürken bölgede deprem sonrası incelemede bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaptığı açıklamada, Sultansuyu Barajı'nın özellikle gövde aksı bölümünde hasarın oluştuğu, yer yer çatlakların yanında kesit içerisinde de farklı tabakalarda açılmaların olduğunu belirmişti.

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Baraj gölünde tedirgin eden görüntü

Baraj gölünde tedirgin eden görüntü

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#Deprem#Malatya#Sultansuyu Barajı

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