×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Baraj gölünde kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmalarında ikinci gün

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Manavgat#Oymapınar Baraj Gölü#İrlandalı Turist Kayıp
Baraj gölünde kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmalarında ikinci gün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 13:03

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde, gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith için arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Dün öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi.

DALIŞTAN SONUÇ ÇIKMADI

Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma'nın (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri İrlandalı turistin kız arkadaşının gösterdiği yerdeki dalıştan sonuç alamadı. Dün havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Haberin Devamı

Baraj gölünde kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmalarında ikinci gün

35 METRE DERİNDEN YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bugün, sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Side SAK ekibinden Şahin Kaptan, 35 metre derinlikte arama çalışması yaptıklarını belirtti. Kaptan, su tabanında görüşün az olması ve yerin bitki kökleriyle kaplanması nedeniyle aramaların güçlükle sürdürüldüğünü anlattı.

Baraj gölünde kaybolan İrlandalı turisti arama çalışmalarında ikinci gün

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Manavgat#Oymapınar Baraj Gölü#İrlandalı Turist Kayıp

BAKMADAN GEÇME!