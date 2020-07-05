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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Baraj gölünde kaybolan genç,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

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Baraj gölünde kaybolan genç,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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Kahramanmaraş'ta Muhammet Uykun (15), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Dalgıçlar tarafından çıkarıldığı kıyıda kalp masajıyla hayata dönen Uykun, götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kılavuz Baraj'ında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Uykun, arkadaşları ile birlikte serinlemek için baraja girdi. Uykun bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın sonunda Muhammet Uykun barajdan çıkardı.

KIYIDA HAYATA DÖNDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ

Hemen baraj kenarına getirilen Muhammet Uykun'a ekipler müdahale etti. Yapılan kalp masajı sonucu hayata dönen Uykun, hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Uykun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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