Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu

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Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti.

Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.