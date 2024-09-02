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Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu

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#Baraj Gölü#Ümit Atabey#Fatma Hüma
Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 14:17

Niğde'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri bulundu.

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Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti.

Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu

Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baraj gölünde baba ile kızının cansız bedeni bulundu

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#Baraj Gölü#Ümit Atabey#Fatma Hüma

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