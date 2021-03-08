Baraj gölünde alabora olmuştu! Cesedi bulundu

Olay, dün gece yarısı, Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde meydana geldi. Ercan Kala ile arkadaşı Niyazi Güldaş (48), balık tutmak için tekneyle Karakaya Barajı'na açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Güldaş, kendi imkanlarıyla kurtulurken, Ercan Kala ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, arama çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı.



Su sıcaklığının aşırı düşük olması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başladı. Dalgıçlar, kıyıya 100 metre uzaklıkta, 6 metre derinlikte Ercan Kala'nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ercan Kala'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.