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Baraj gölünde aile faciası: 5 ölü

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#Muş#AFAD#Jandarma
Baraj gölünde aile faciası: 5 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

Muş’ta Bostankent köyünde oturan Karakaya Ailesi, piknik için dün Alpaslan-1 Baraj Gölü’ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan Rabia Karakaya (13) suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi.

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Suya giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan ve hamile olduğu öğrenilen Fatma Karakaya’nın cesedi de havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarına devam eden ekiplerce bulundu. Talihsiz 5 kişinin cansız bedeni Muş Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

 

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#Muş#AFAD#Jandarma

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