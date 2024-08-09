Baraj gölünde aile faciası: 5 ölü

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Suya giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan ve hamile olduğu öğrenilen Fatma Karakaya’nın cesedi de havanın kararmasına rağmen arama çalışmalarına devam eden ekiplerce bulundu. Talihsiz 5 kişinin cansız bedeni Muş Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.