Baraj donunca ortaya çıktı! 3 gündür toplamaya çalışıyorlar

Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Barajı'nda balık avlamaya giden amatör balıkçılar, oltalarına ağın takılması üzerine buz kütlesini kırdı. Buz kütlesinin alt kısmına baktıkları zaman baraja kaçak ağ bırakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine amatör balıkçılar, emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Ayrıca amatör balıkçılar, Beyler Barajı'na bırakılan kaçak ağları temizlemek için çalışma başlattı. Konudan haberdar olan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise kaçak ağlarla ilgili incelemede bulunmak üzere Beyler Barajı'na gitti. Barajda incelemelerde bulunan Başkan Altıkulaç, Beyler Barajına yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda kaçak ağın bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

"Sazan balıkçılığının katledilmesine şahitlik ediyoruz"

Beyler Barajı'nın buz tutmadan önce baraja kaçak yollarla atılan misina ağını sudan çıkartmak için olta balıkçılarının 3-4 gündür uğraş verdiğini anlatan Başkan Altıkulaç, “Şu anda Devrekani’de Beyler Barajının üzerindeyiz. Amatör balıkçılarımızın sayesinde barajımıza atılmış olan yaklaşık 5-6 kilometre uzunluğunda bir ağı tespit ettik. Gerçekten bölgemiz için önemli bir flora olan sazan balıkçılığının katledilmesine şahitlik ediyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki havaların soğumasından önce atılan bir ağ ve kış boyunca bu ağ burada kalıyor ve barajın içerisinde bulunan balıkları derleyip toparlıyor ve küçüğünden büyüğüne kadar bütün darayı yok ediyor. Ben amatör balıkçı arkadaşlara bu ağı tespit etmemizde yardımcı oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ağların buradan çıkartılması için balık florasını tamamen kurtarmayı hedefliyoruz. Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Benim önceki görev yerim olan Tarım İlçe Müdürlüğü'nde de bu barajla alakalı ciddi koruma çalışmalarımız olmuştu. Bundan sonrada koruma çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"Balıkları katleden canileri kınıyorum"

3-4 yıldır yoğun bir şekilde Beyler Barajı'nda koruma çalışması yürüttüğünü söyleyen Başkan Altıkulaç, “Tamamen üstü buzlarla kaplı olan Beyler Barajının altındaydı bu ağ. Tahminimizde 5-6 kilometre uzunluğunda bir ağ var. Bu şekilde doğal sularımızda, iç sularımızda bulunan balıkları katleden canileri kınıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle bir katliama şahitlik etmeyiz. 3-4 yıldan beri yoğun bir şekilde bunlarla mücadele ediyoruz. Yaz kış demeden mücadelemizi de sürdüreceğiz” diye konuştu.