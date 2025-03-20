Baraj doluluk oranları düştü

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), hiç yağış olmazsa İstanbul’un 7, Ankara’nın 6, İzmir’in 4, Bursa’nın 2 aylık suyunun kaldığını açıkladı. DSİ’den konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

GEÇEN YILA GÖRE DÜŞÜŞ VAR

“4 büyük şehre ait içme suyu barajlarında aktif doluluk oranlarına bakıldığında İstanbul’un yüzde 77.9, Ankara’nın yüzde 17.5, İzmir’in yüzde 10.7, Bursa’nın ise yüzde 38.4 olduğu görülüyor. Hiç yağış olmazsa İstanbul’un 7.2, Ankara’nın 6.1, İzmir’in 4, Bursa’nın 2.3 aylık suyu bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bu günlerde ise İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 78.7, Ankara’da yüzde 41.5, İzmir’de yüzde 21, Bursa’da ise yüzde 94.2 olarak tespit edilmişti.

120 BARAJIN AKTİF DOLULUK ORANI

Bugün itibarıyla işletmede olan 158 adet enerji amaçlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 43.5’tir. 359 adet sulama amaçlı barajda ise aktif doluluk oranı yüzde 40.9’dur. 120 adet içme suyu amaçlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 48.7’dir. 491 adet (120 adet içme suyu, 359 adet sulama, 158 adet enerji amaçlı) depolama tesisinde (göller hariç) 39.5 milyar metreküp aktif depolama ile aktif doluluk yüzde 41.9 oranındadır.”