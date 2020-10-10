Banyoda yaşamını yitirdi
BURDUR’da oturan Ahmet Gök (62) girdiği banyoda yaşamını yitirdi.
Burdur merkez Zafer Mahallesi Tek sokaktaki evde eşi, kızı, kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte yaşayan Ahmet Gök, sabah saatlerinde banyoya girdi. Gök’ün uzun süre çıkmaması üzerine kayınpederi Hidayet Bozcu, banyonun kapısını çalarak seslendi. İçeriden cevap gelmeyince Hidayet Bozcu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.
İhbar sonrası eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp banyoya girince Ahmet Gök’ü yerde hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Gök’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gök’ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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