MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBanyoda yaşamını yitirdi
GeriGündem Banyoda yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Banyoda yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banyoda yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

BURDUR’da oturan Ahmet Gök (62) girdiği banyoda yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Zafer Mahallesi Tek sokaktaki evde eşi, kızı, kayınvalidesi ve kayınpederiyle birlikte yaşayan Ahmet Gök, sabah saatlerinde banyoya girdi. Gök’ün uzun süre çıkmaması üzerine kayınpederi Hidayet Bozcu, banyonun kapısını çalarak seslendi. İçeriden cevap gelmeyince Hidayet Bozcu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.


İhbar sonrası eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp banyoya girince Ahmet Gök’ü yerde hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Gök’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gök’ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle