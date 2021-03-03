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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 18:35 | Son Güncelleme:

Banyoda sigara içmeye kalktı... Ölümden döndü!

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Banyoda sigara içmeye kalktı... Ölümden döndü!

Adana'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. E.E.A banyoda sigara içmek için çakmak yakınca, doğalgazlı şohben bomba gibi patladı. E.E.A. yaralanırken, parçalanan pencere ve cam parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Banyoya giren E.E.A. iddiaya göre duş almadan önce sigara içmek için çakmağını yaktı. Bu sırada doğalgazlı şofben bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle E.E.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, evdeki bazı pencere çerçeveleri ve cam parçaları patlayıp, düştü. Düşen parçalar, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.E.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Banyoda sigara içmeye kalktı... Ölümden döndü

Pencere çerçevesi ve cam parçalarının otomobilin üzerine düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Otomobilin sahibi Ahmet Gürlek, "Apartmanın üçüncü katında oturuyorum. Daha eve çıkmadan otomobilimin üzerine pencere düştüğünü öğrendim. 2 dakika ile kurtuldum" dedi.

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