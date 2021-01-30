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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Banyoda baygın bulunan 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Banyoda baygın bulunan 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde banyoda baygın halde bulunan 13 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cebeli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nazlı İşleyen, banyo yaparken semaveri de yanına aldı.

Uzun süre banyodan çıkmaması üzerine yakınları kapıyı açarak içeri girdiğinde İşleyen'i baygın halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan İşleyen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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