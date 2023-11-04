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Banu Parlak gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Instagram#Banu Parlak#Bahçeşehir
Banu Parlak gözaltına alındı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:00

Banu Parlak, Instagram hesabından paylaştığı videoda Dilan Polat’ın gözaltına alınmasını taklit ederek dalga geçmişti.

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Şarkıcı ve güzellik salonu sahibi Banu Parlak, Bahçeşehir’deki işyeri kurşunlanınca Dilan ve Engin Polat çiftini suçlamıştı. Parlak, Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından ikiliyle dalga geçmişti. Banu Parlak dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na giderken polis kontrol noktasında durduruldu. Hakkında kooperatif dolandırıcılığı suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Parlak ifade için havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası’na götürüldü.

SEGBİS sistemi yoluyla hâkim karşısına çıkarılan Parlak, mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözaltı yok, sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim” dedi.

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#Instagram#Banu Parlak#Bahçeşehir

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