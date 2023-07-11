Bankaya ‘izinsiz reklam’ davası

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Sevnur Gökser’e (65) 2015 yılında bir bankanın reklamlarında kullanılmak üzere fotoğraf çekimi yapıldı. Sevnur Gökser, çekilen fotoğrafları reklamlarında kullanması için bankaya bir yıl süre ile izin verdi. 25 Mayıs 2016 tarihinde Sevnur Gökser ile banka arasındaki sözleşme süresi sona erdi. İddiaya göre banka, sözleşme sona ermesine rağmen Sevnur Gökser’in fotoğraflarını izinsiz şekilde Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinde kullanmaya devam etti. Müvekkilinin fotoğraflarının izinsiz ve umuma açık bir şekilde reklam amaçlı kullanılmasının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını dava dilekçesinde anlatan Sevnur Gökser’in avukatı Doğa Türker, “Müvekkilim 65 yaşındadır. Ailesi ve yakınları bulunmaktadır. Fotoğraflarının ülke genelinde izinsiz şekilde kullanılmasını istememekte, bu durumdan son derece büyük rahatsızlık duymaktadır” dedi.

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FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Kişilik hakları hukuka aykırı şekilde saldırıya uğrayan müvekkilinin davalı banka tarafından korunmasını isteyen Avukat Türker, “Banka tarafından izinsiz bir şekilde ticari reklam amaçlı olarak kullanılan müvekkilin fotoğraflarının, yurtiçi ve yurtdışı, internet ve sosyal medya dahil tüm mecralardan kaldırılmasını istiyoruz. Müvekkilin kişilik haklarına yapılan saldırıya son verilmesini istiyoruz. Müvekkilin fotoğraflarını izinsiz kullanarak büyük bir maddi kazanç kazanan banka, herhangi bir telif bedeli ödememiştir. Bu nedenle bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere toplam 101 bin liralık tazminatın faiziyle birlikte davalı bankadan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.