×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bankaya ‘izinsiz reklam’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Emeklilik#Sevnur Gökser#Banka
Bankaya ‘izinsiz reklam’ davası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Emeklilik reklamında rol alan Sevnur Gökser, sözleşme süresi sona ermesine rağmen fotoğraflarının izinsiz şekilde yayınladığı gerekçesiyle bir bankaya 101 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Sevnur Gökser’e (65) 2015 yılında bir bankanın reklamlarında kullanılmak üzere fotoğraf çekimi yapıldı. Sevnur Gökser, çekilen fotoğrafları reklamlarında kullanması için bankaya bir yıl süre ile izin verdi. 25 Mayıs 2016 tarihinde Sevnur Gökser ile banka arasındaki sözleşme süresi sona erdi. İddiaya göre banka, sözleşme sona ermesine rağmen Sevnur Gökser’in fotoğraflarını izinsiz şekilde Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinde kullanmaya devam etti. Müvekkilinin fotoğraflarının izinsiz ve umuma açık bir şekilde reklam amaçlı kullanılmasının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını dava dilekçesinde anlatan Sevnur Gökser’in avukatı Doğa Türker, “Müvekkilim 65 yaşındadır. Ailesi ve yakınları bulunmaktadır. Fotoğraflarının ülke genelinde izinsiz şekilde kullanılmasını istememekte, bu durumdan son derece büyük rahatsızlık duymaktadır” dedi.

Haberin Devamı

FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Kişilik hakları hukuka aykırı şekilde saldırıya uğrayan müvekkilinin davalı banka tarafından korunmasını isteyen Avukat Türker, “Banka tarafından izinsiz bir şekilde ticari reklam amaçlı olarak kullanılan müvekkilin fotoğraflarının, yurtiçi ve yurtdışı, internet ve sosyal medya dahil tüm mecralardan kaldırılmasını istiyoruz. Müvekkilin kişilik haklarına yapılan saldırıya son verilmesini istiyoruz. Müvekkilin fotoğraflarını izinsiz kullanarak büyük bir maddi kazanç kazanan banka, herhangi bir telif bedeli ödememiştir. Bu nedenle bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere toplam 101 bin liralık tazminatın faiziyle birlikte davalı bankadan tahsilini istiyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emeklilik#Sevnur Gökser#Banka

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol