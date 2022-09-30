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Bankanın güvenlik görevlisine silahlı saldırı

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#Ayhan Dağ#Banka#Güvenlik
Bankanın güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 10:58

Adıyaman'da bir kişi husumetlisi olduğu güvenlik görevlisi Ayhan Dağ'a (38), görev yaptığı banka önünde tabancayla ateş açtı. Saldırıda Dağ ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ, yanına yaklaşan kimliği öğrenilemeyen husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan yanındaki tabancayla 6 el ateş açarak kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar güvenlik görevlisi Ayhan Dağ ile yoldan geçen Gülseren Cilt'e isabet etti. Yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Dağ ve Cilt'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bankanın güvenlik görevlisine silahlı saldırı


Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Ayhan Dağ#Banka#Güvenlik

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