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Veysel TİMDU - İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Bankanın camını kırıp içeri girdi! O anlar böyle görüntülendi...

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Bankanın camını kırıp içeri girdi! O anlar böyle görüntülendi...
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Avcılar'da, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, D-100 Karayolu yan yolda bulunan bankanın camını kırıp içeri girdi. Yaşananlar, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Avcılar, Cihangir Mahallesi'nde gece saat 03.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi, Bakırköy istikameti D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan bankaya gelerek taşla camı kırdı. Şüpheli bankaya girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheli kaçtı. Polis ekipleri banka önüne gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada banka görevlisi de olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise bankanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, şüphelinin camı kırıp içeri girdiği ve daha sonra da dışarı çıktığı anlar yansıdı.

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