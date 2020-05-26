Bankalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 26 Mayıs salı günü saat 00.00'a kadar istisnalar hariç, 81 il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pek çok vatandaş da bankaların yeniden hizmet vereceği tarihi araştırıyor. İşte, 'Bankalar ne zaman açık olacak?' sorusunun yanıtı...

Sokağa çıkma yasağında kapalı tutulması gereken kurumlar arasında yer alan bankalar, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren normal düzende çalışmaya devam edecek.